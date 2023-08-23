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23 августа, 03:19

Машины уходят под воду после обрушившегося ливня в Приморье

Ливни в Приморье нарушили транспортное сообщение в четырёх районах

Автомобили уходят под воду на затопленных улицах после обрушившихся на Приморье ливней. Как сообщает правительство региона, из-за стихии в четырёх муниципалитетах края нарушено транспортное сообщение.

После сильнейшего ливня в Приморье оказались затоплены улицы. В четырёх муниципалитетах нарушено транспортное сообщение. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры обстановки на улицах Владивостока, где из-за ливня оказались затопленными дороги. На них видно, как машины с трудом передвигаются по заполненным водой улицам, а некоторые их них оказались затоплены.

По данным правительства, наиболее сложная ситуация сложилась в Хорольском округе, где подтопление трасс зафиксировано на четырёх участках. Сообщается, что нет проезда на 42 километре дороги Михайловка – Турий Рог, на первом километре Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Приозерное, на девятом километре Хороль – Новая Бельмановка – Лучки и нет прямого сообщения с Уссурийском из Хороля.

Также затруднённая ситуация в Октябрьском, Лесозаводском городских округах и Михайловском районе.

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В настоящее время в Приморье бушуют сильные ливни, которые могут спровоцировать выход рек из берегов и паводки. Приморская гидрометслужба сообщила о том, что в регионе на 23 и 25 августа объявлено штормовое предупреждение.

Обложка ©

LIFE

Кузьма Спирин
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