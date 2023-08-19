В Приморье спасли пожилую пару, которая после подъёма воды застряла на чердаке

В городе Спасске-Дальнем Приморского края пожилая пара во время подъёма воды поднялась на чердак своего дома и не смогла спуститься обратно самостоятельно. Им помогли полицейские и сотрудники МЧС.

В городе Спасске-Дальнем Приморского края пожилой паре помогли спуститься с чердака их дома, где они скрывались от подъёма воды. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

Как уточнили в региональной прокуратуре, о ситуации пенсионеров в выездную приёмную сообщили местные жители. Были вызваны специальные службы. Сотрудники МЧС и МВД помогли мужчине и женщине 1937 и 1938 годов рождения спуститься с чердака.