Регион

Уведомления отключены

19 августа, 14:05

В Приморье спасли пожилую пару, которая после подъёма воды застряла на чердаке

В городе Спасске-Дальнем Приморского края пожилая пара во время подъёма воды поднялась на чердак своего дома и не смогла спуститься обратно самостоятельно. Им помогли полицейские и сотрудники МЧС.

В городе Спасске-Дальнем Приморского края пожилой паре помогли спуститься с чердака их дома, где они скрывались от подъёма воды. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края

Как уточнили в региональной прокуратуре, о ситуации пенсионеров в выездную приёмную сообщили местные жители. Были вызваны специальные службы. Сотрудники МЧС и МВД помогли мужчине и женщине 1937 и 1938 годов рождения спуститься с чердака.

"С учётом состояния здоровья, женщину передали медикам для прохождения обследования", — уточнили в ведомстве.

Мост рухнул в Приморье

Мост рухнул в Приморье

Напомним, на Приморский край из-за тайфуна "Ханун" обрушились ливни. В одном из местных сёл оказалось подтоплено почти 100 участков. Также в зоне риска оказался и огромный приют для бездомных собак.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Приморского края

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров