В Приморье спасли пожилую пару, которая после подъёма воды застряла на чердаке
В городе Спасске-Дальнем Приморского края пожилая пара во время подъёма воды поднялась на чердак своего дома и не смогла спуститься обратно самостоятельно. Им помогли полицейские и сотрудники МЧС.
В городе Спасске-Дальнем Приморского края пожилой паре помогли спуститься с чердака их дома, где они скрывались от подъёма воды. Видео © Telegram / Прокуратура Приморского края
Как уточнили в региональной прокуратуре, о ситуации пенсионеров в выездную приёмную сообщили местные жители. Были вызваны специальные службы. Сотрудники МЧС и МВД помогли мужчине и женщине 1937 и 1938 годов рождения спуститься с чердака.
"С учётом состояния здоровья, женщину передали медикам для прохождения обследования", — уточнили в ведомстве.
Напомним, на Приморский край из-за тайфуна "Ханун" обрушились ливни. В одном из местных сёл оказалось подтоплено почти 100 участков. Также в зоне риска оказался и огромный приют для бездомных собак.
Telegram / Прокуратура Приморского края