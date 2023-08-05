Почти сто участков было подтоплено из-за ливней в приморском селе

Правительство Приморского края сообщило о подтоплении почти 100 участков в селе Зимники после сильнейших ливней. Власти также заявили, что для ускорения схода воды дорожные службы приступили к расчистке русла реки.

На участках дороги Дальнереченск – Ариадное дорожные службы приступили к расчистке русла реки для ускорения схода воды. Видео © t.me / Правительство Приморского края

"По информации на 20:00, на участках дороги Дальнереченск – Ариадное для ускорения схода воды дорожники чистят русла реки и производят отсыпку. Из жилых домов в селе Зимники вода ушла полностью, участки 100 подворий остаются подтопленными, но вода спадает", — говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение было объявлено в регионе на 2–4 августа. По заявлениям синоптиков, в ночь на пятницу дожди шли в разных частях Приморья.