Почти сто участков было подтоплено из-за ливней в приморском селе
Правительство Приморья: В селе Зимники из-за ливней подтоплено почти 100 участков
Правительство Приморского края сообщило о подтоплении почти 100 участков в селе Зимники после сильнейших ливней. Власти также заявили, что для ускорения схода воды дорожные службы приступили к расчистке русла реки.
На участках дороги Дальнереченск – Ариадное дорожные службы приступили к расчистке русла реки для ускорения схода воды. Видео © t.me / Правительство Приморского края
"По информации на 20:00, на участках дороги Дальнереченск – Ариадное для ускорения схода воды дорожники чистят русла реки и производят отсыпку. Из жилых домов в селе Зимники вода ушла полностью, участки 100 подворий остаются подтопленными, но вода спадает", — говорится в сообщении.
Штормовое предупреждение было объявлено в регионе на 2–4 августа. По заявлениям синоптиков, в ночь на пятницу дожди шли в разных частях Приморья.
Ранее Лайф писал, что из-за ливней в граничащей с Россией провинции Китая ввели красный уровень опасности. Уровень воды в ряде рек превышал критическую отметку.