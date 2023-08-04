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4 августа, 02:38

В Приморье мост рухнул в воду вместе с находившимся на нём автомобилем

<p>Рухнувший в воду вместе с мостом автомобиль. Обложка © Прокуратура Приморского края</p>

Рухнувший в воду вместе с мостом автомобиль. Обложка © Прокуратура Приморского края

В Приморском крае на шестом километре дороги к селу Иннокентьевка Лесозаводского городского округа обрушился мост вместе с находившимся на нём автомобилем Nissan Note. Об этом сообщает местная прокуратура.

Всё произошло в ночь на пятницу, 4 августа. Мостовое сооружение возводилось ещё в 1962 году и не выдержало сильных ливней. По информации Правительства Приморского края, водитель и пассажир автомобиля, рухнувшего в место разлома, не пострадали.

В Приморье мост рухнул в воду вместе с находившимся на нём автомобилем. Видео © Прокуратура Приморского края

Сейчас на месте работают лезозаводский межрайонный прокурор и глава городского округа. Организовано круглосуточное дежурство сотрудников ГИБДД, идёт обустройство временного объезда. Обеспечение жителей Иннокентьевки предметами первой необходимости поставлено на контроль. Автовладельцу окажут помощь в возмещении причинённого ущерба.

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А ранее пешеходный мост рухнул в Луге Ленинградской области во время фестиваля "Ольгины берега". Есть погибший и пострадавшие.

Лариса Сафронова
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