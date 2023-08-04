В Приморье мост рухнул в воду вместе с находившимся на нём автомобилем
Рухнувший в воду вместе с мостом автомобиль. Обложка © Прокуратура Приморского края
В Приморском крае на шестом километре дороги к селу Иннокентьевка Лесозаводского городского округа обрушился мост вместе с находившимся на нём автомобилем Nissan Note. Об этом сообщает местная прокуратура.
Всё произошло в ночь на пятницу, 4 августа. Мостовое сооружение возводилось ещё в 1962 году и не выдержало сильных ливней. По информации Правительства Приморского края, водитель и пассажир автомобиля, рухнувшего в место разлома, не пострадали.
В Приморье мост рухнул в воду вместе с находившимся на нём автомобилем. Видео © Прокуратура Приморского края
Сейчас на месте работают лезозаводский межрайонный прокурор и глава городского округа. Организовано круглосуточное дежурство сотрудников ГИБДД, идёт обустройство временного объезда. Обеспечение жителей Иннокентьевки предметами первой необходимости поставлено на контроль. Автовладельцу окажут помощь в возмещении причинённого ущерба.
А ранее пешеходный мост рухнул в Луге Ленинградской области во время фестиваля "Ольгины берега". Есть погибший и пострадавшие.