Мост с людьми рухнул во время фестиваля под Петербургом

Пешеходный мост с людьми рухнул в Луге Ленинградской области. Есть погибший и пострадавшие, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, всё произошло во время фестиваля "Ольгины берега", куда пришло много людей. Конструкция обвалилась, в результате чего погиб один человек, ещё четверо пострадали.