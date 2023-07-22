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22 июля, 13:19
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Мост с людьми рухнул во время фестиваля под Петербургом

SHOT: Один человек погиб при падении пешеходного моста в Луге в Ленобласти

<p>Пешеходный мост, рухнувший во время фестиваля "Ольгины берега". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/lugasluh/1885" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Подслушано в городе Луга</a></p>

Пешеходный мост, рухнувший во время фестиваля "Ольгины берега". Обложка © Telegram / Подслушано в городе Луга

Пешеходный мост с людьми рухнул в Луге Ленинградской области. Есть погибший и пострадавшие, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, всё произошло во время фестиваля "Ольгины берега", куда пришло много людей. Конструкция обвалилась, в результате чего погиб один человек, ещё четверо пострадали.

Мост рухнул в Приморье

Мост рухнул в Приморье

Ранее Лайф рассказывал об аварии с участием катера в акватории Финского залива. В этот момент на борту судна было девять человек. Один из них пострадал и скончался в больнице от полученных травм.

Николь Вербер
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