Мост с людьми рухнул во время фестиваля под Петербургом
SHOT: Один человек погиб при падении пешеходного моста в Луге в Ленобласти
Пешеходный мост, рухнувший во время фестиваля "Ольгины берега". Обложка © Telegram / Подслушано в городе Луга
Пешеходный мост с людьми рухнул в Луге Ленинградской области. Есть погибший и пострадавшие, сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, всё произошло во время фестиваля "Ольгины берега", куда пришло много людей. Конструкция обвалилась, в результате чего погиб один человек, ещё четверо пострадали.
Ранее Лайф рассказывал об аварии с участием катера в акватории Финского залива. В этот момент на борту судна было девять человек. Один из них пострадал и скончался в больнице от полученных травм.