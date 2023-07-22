В Финском заливе затонул катер с пассажирами, один человек погиб
СК сообщил о смерти пострадавшего при аварии катера в акватории Финского залива
В Финском заливе затонул катер, на его борту находилось девять человек. Один из них пострадал, позднее он скончался в больнице, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.
В Финском заливе затонул катер с пассажирами, один человек погиб. Видео © Telegram / Фонтанка SPB Online
Остальных пассажиров доставили на берег, они обошлись без повреждений. По одной из версий, инцидент произошёл из-за технической неисправности: лопнула выхлопная труба. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённое организованной группой, которое повлекло смерть по неосторожности".
Ранее в Красном море у берегов Египта загорелась туристическая яхта. В момент пожара, который произошёл неподалёку от курорта Марса-эль-Алам, на борту судна "Ураган" находилось 29 человек, среди них 12 британских туристов.
Telegram / Фонтанка SPB Online