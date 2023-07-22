В Финском заливе затонул катер, на его борту находилось девять человек. Один из них пострадал, позднее он скончался в больнице, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

В Финском заливе затонул катер с пассажирами, один человек погиб. Видео © Telegram / Фонтанка SPB Online

Остальных пассажиров доставили на берег, они обошлись без повреждений. По одной из версий, инцидент произошёл из-за технической неисправности: лопнула выхлопная труба. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершённое организованной группой, которое повлекло смерть по неосторожности".