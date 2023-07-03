Во Владивостоке в День города яхта протаранила причал и пришвартованные катера. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.

Яхта протаранила причал и катера во Владивостоке во время Дня города. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло вечером 2 июля около яхт-клуба "Семь футов" под залпы праздничного салюта. Из людей никто не пострадал, а вот нескольким катерам потребуется ремонт.