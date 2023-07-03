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2 июля, 22:32

Яхта протаранила причал и катера во Владивостоке во время Дня города

Во Владивостоке в День города яхта протаранила причал и пришвартованные катера. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.

Яхта протаранила причал и катера во Владивостоке во время Дня города. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло вечером 2 июля около яхт-клуба "Семь футов" под залпы праздничного салюта. Из людей никто не пострадал, а вот нескольким катерам потребуется ремонт.

Косатки атаковали яхту россиянина у берегов Испании и чуть не отгрызли руль

Косатки атаковали яхту россиянина у берегов Испании и чуть не отгрызли руль

Ранее в Красном море у берегов Египта загорелась туристическая яхта. В момент пожара, который произошёл неподалёку от курорта Марса-эль-Алам, на судне "Ураган" находились 29 человек, в том числе 12 британских туристов.

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Telegram / SHOT

Юлия Коновалова
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