Косатки атаковали яхту россиянина у берегов Испании и чуть не отгрызли руль

Недалеко от островов Карибского моря яхта 33-летнего россиянина подверглась нападению косаток. Как пишет Mash, на сигнал о бедствии береговая служба не отреагировала.

Нападение косаток на яхту россиянина в Карибском море. Видео © t.me / Mash

По словам петербуржца Анатолия, всю зиму он путешествовал по Карибскому морю на яхте "Суббота". Когда подплывал к континенту, почувствовал тряску. Сначала опасался, что наткнулся на камни, но, как оказалось, это были косатки: мать и детёныш. Взрослая особь, выбрав яхту, учила чадо атаковать добычу. Особенно "досталось" рулю плавательного средства.

"Она учит его. Из 15 лодок, которые тут стоят, у семи нет рулей. Я на это смотрю и понимаю, что мне сильно повезло", — рассказал Анатолий.

Через 15 минут занятия закончились и косатки уплыли, а судно подошло к берегу. Примечательно, что береговая охраны Испании никак не отреагировала на сигналы бедствия.