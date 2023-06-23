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23 июня, 20:28

Косатки атаковали яхту россиянина у берегов Испании и чуть не отгрызли руль

Косатки напали на яхту россиянина в Карибском море и чуть не отгрызли руль

<p>Нападение косаток на яхту россиянина в Карибском море. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Нападение косаток на яхту россиянина в Карибском море. Обложка © t.me / Mash

Недалеко от островов Карибского моря яхта 33-летнего россиянина подверглась нападению косаток. Как пишет Mash, на сигнал о бедствии береговая служба не отреагировала.

Нападение косаток на яхту россиянина в Карибском море. Видео © t.me / Mash

По словам петербуржца Анатолия, всю зиму он путешествовал по Карибскому морю на яхте "Суббота". Когда подплывал к континенту, почувствовал тряску. Сначала опасался, что наткнулся на камни, но, как оказалось, это были косатки: мать и детёныш. Взрослая особь, выбрав яхту, учила чадо атаковать добычу. Особенно "досталось" рулю плавательного средства.

"Она учит его. Из 15 лодок, которые тут стоят, у семи нет рулей. Я на это смотрю и понимаю, что мне сильно повезло", — рассказал Анатолий.

Через 15 минут занятия закончились и косатки уплыли, а судно подошло к берегу. Примечательно, что береговая охраны Испании никак не отреагировала на сигналы бедствия.

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Анатолий Симоненко
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