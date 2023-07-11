Мост рухнул в Приморье
Возведённый более 50 лет назад пешеходный мост обрушился в приморском Артёме
В приморском городе Артёме обрушился пешеходный мост через реку Озёрные Ключи, который служил жителям уже более 50 лет и давно был признан коммунальными службами аварийным. Кадры с места событий публикует Прокуратура Приморского края.
Видео © Прокуратура Приморского края
"Металлический пешеходный мост возведён более 50 лет назад хозяйственным способом, находился в аварийном состоянии и закрыт для эксплуатации и движения пешеходов с 2019 года, утром 11 июля 2023 года произошло его обрушение", — уточнили в ведомстве.
Прокуратура Артёма организовала проверку по факту ЧП, она даст оценку мерам, принимаемым уполномоченными лицами к надлежащей эксплуатации и обеспечению безопасности моста. В ближайшее время конструкцию намерены обследовать.
Ранее Лайф сообщал, что в результате мощного взрыва в старейшем округе Парижа обрушились фасады нескольких зданий, возник пожар. Предположительно, взорвался газ. Число пострадавших увеличилось с 16 до 37.
Прокуратура Приморского края