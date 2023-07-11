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11 июля, 06:03

Мост рухнул в Приморье

Возведённый более 50 лет назад пешеходный мост обрушился в приморском Артёме

В приморском городе Артёме обрушился пешеходный мост через реку Озёрные Ключи, который служил жителям уже более 50 лет и давно был признан коммунальными службами аварийным. Кадры с места событий публикует Прокуратура Приморского края.

Видео © Прокуратура Приморского края

"Металлический пешеходный мост возведён более 50 лет назад хозяйственным способом, находился в аварийном состоянии и закрыт для эксплуатации и движения пешеходов с 2019 года, утром 11 июля 2023 года произошло его обрушение", уточнили в ведомстве.

Прокуратура Артёма организовала проверку по факту ЧП, она даст оценку мерам, принимаемым уполномоченными лицами к надлежащей эксплуатации и обеспечению безопасности моста. В ближайшее время конструкцию намерены обследовать.

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Обложка ©

Прокуратура Приморского края

Андрей Бражников
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