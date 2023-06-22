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22 июня, 13:39

В Петербурге здание бывшего завода рухнуло на дорогу

Здание бывшего завода обрушилось на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге обрушилась часть здания бывшего завода имени Козицкого, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Василеостровского района. По факту инцидента организована проверка.

Последствия разрушения здания бывшего завода на Васильевском острове. Видео © t.me / procspb

Судя по опубликованному в телеграм-канале ведомства видео, здание практически полностью разрушилось, а его обломки проломили забор и высыпались на проезжую часть. Обстоятельства случившегося и предстоит выяснить стражам порядка.

"Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", — уточнили там.

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Ранее Лайф сообщал, что в результате мощного взрыва в старейшем округе Парижа обрушились фасады нескольких зданий, возник пожар. Предположительно, взорвался газ. Число пострадавших увеличилось с 16 до 37. При этом состояние четверых находящихся в клинике ухудшилось.

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Прокуратура Санкт-Петербурга

Ирина Фальке
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