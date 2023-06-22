В Петербурге здание бывшего завода рухнуло на дорогу

В Санкт-Петербурге обрушилась часть здания бывшего завода имени Козицкого, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Василеостровского района. По факту инцидента организована проверка.

Последствия разрушения здания бывшего завода на Васильевском острове. Видео © t.me / procspb

Судя по опубликованному в телеграм-канале ведомства видео, здание практически полностью разрушилось, а его обломки проломили забор и высыпались на проезжую часть. Обстоятельства случившегося и предстоит выяснить стражам порядка.

"Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", — уточнили там.