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18 июня, 15:35

Жителя Ленобласти насмерть придавило стеной бывшей водокачки

<p>В Сосновом Бору в Ленинградской области мужчину насмерть придавило рухнувшей стеной. Фото © LIFE</p>

В Сосновом Бору в Ленинградской области мужчину насмерть придавило рухнувшей стеной. Фото © LIFE

В городе Сосновый Бор в Ленинградской области мужчину насмерть придавило рухнувшей стеной заброшенного здания водокачки. Как стало известно Лайфу, тело погибшего обнаружили утром 18 июня.

Мужчину придавило стеной в Сосновом Бору. Фото © LIFE

Мужчину придавило стеной в Сосновом Бору. Фото © LIFE

Тело мужчины в синей футболке под обрушившейся стеной заметили очевидцы, которые и сообщили об этом в экстренные службы. На место приехали медики, которые зафиксировали факт смерти.

На данный момент личность погибшего мужчины неизвестна. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Под Саратовом мальчика насмерть придавило бетонной плитой

Под Саратовом мальчика насмерть придавило бетонной плитой

Ранее Лайф рассказывал о другом трагическом случае. В Дагестане шестилетняя девочка погибла после того, как автомобиль врезался в дом. На ребёнка тоже обрушилась стена.

Илья Суриков
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