Жителя Ленобласти насмерть придавило стеной бывшей водокачки

В городе Сосновый Бор в Ленинградской области мужчину насмерть придавило рухнувшей стеной заброшенного здания водокачки. Как стало известно Лайфу, тело погибшего обнаружили утром 18 июня.

Мужчину придавило стеной в Сосновом Бору. Фото © LIFE

Тело мужчины в синей футболке под обрушившейся стеной заметили очевидцы, которые и сообщили об этом в экстренные службы. На место приехали медики, которые зафиксировали факт смерти.

На данный момент личность погибшего мужчины неизвестна. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.