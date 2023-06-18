Жителя Ленобласти насмерть придавило стеной бывшей водокачки
В Сосновом Бору в Ленинградской области мужчину насмерть придавило рухнувшей стеной. Фото © LIFE
В городе Сосновый Бор в Ленинградской области мужчину насмерть придавило рухнувшей стеной заброшенного здания водокачки. Как стало известно Лайфу, тело погибшего обнаружили утром 18 июня.
Мужчину придавило стеной в Сосновом Бору. Фото © LIFE
Тело мужчины в синей футболке под обрушившейся стеной заметили очевидцы, которые и сообщили об этом в экстренные службы. На место приехали медики, которые зафиксировали факт смерти.
На данный момент личность погибшего мужчины неизвестна. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.
Ранее Лайф рассказывал о другом трагическом случае. В Дагестане шестилетняя девочка погибла после того, как автомобиль врезался в дом. На ребёнка тоже обрушилась стена.