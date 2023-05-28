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28 мая, 16:52

Под Саратовом мальчика насмерть придавило бетонной плитой

Прокуратура начала проверку по факту гибели мальчика в Саратовской области

Прокуратура начала проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика на территории гаражного кооператива в городе Балашове Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.

Предварительные данные такие: сегодня примерно в 14:00 на территории гаражного кооператива ГСК 2013, находящегося на улице Строителей, мальчик восьмилетнего возраста хотел прыгнуть с одного гаража на другой. Они недостроены, и, видимо, поэтому бетонная конструкция, от которой мальчик оттолкнулся, была не закреплена. Ребёнок оступился во время прыжка и упал, попав между двух бетонных плит. Одной из них его придавило. Мальчик погиб на месте.

Место, где мальчика придавило бетонной плитой. Фото © Telegram / Прокуратура Саратовской области

Место, где мальчика придавило бетонной плитой. Фото © Telegram / Прокуратура Саратовской области

В саратовском селе Перелюб при столкновении мопеда и "газели" погибла школьница

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Telegram / Прокуратура Саратовской области

Юрий Лысенко
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