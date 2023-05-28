Под Саратовом мальчика насмерть придавило бетонной плитой

Предварительные данные такие: сегодня примерно в 14:00 на территории гаражного кооператива ГСК 2013, находящегося на улице Строителей, мальчик восьмилетнего возраста хотел прыгнуть с одного гаража на другой. Они недостроены, и, видимо, поэтому бетонная конструкция, от которой мальчик оттолкнулся, была не закреплена. Ребёнок оступился во время прыжка и упал, попав между двух бетонных плит. Одной из них его придавило. Мальчик погиб на месте.