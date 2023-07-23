Полный пассажиров автобус рухнул в пропасть в Колумбии, 10 человек погибло

В Колумбии на шоссе в муниципалитете Эл-Плайон в департаменте Сантадер случилось ДТП с автобусом. В результате десять человек погибли и 31 пострадал. Об этом сообщает издание El Diario со ссылкой на местные власти.

В Колумбии автобус упал с обрыва. Видео © Twitter / Cristanchobaal

"Межмуниципальный автобус компании Brasilia, следовавший по маршруту Кукута – Вальедупар, попал в серьёзную аварию на 58-м километре дороги, соединяющей Эль-Плайон и Сан-Альберто", — говорится в публикации.

Автобус, в котором находился 41 пассажир, съехал с дороги и упал в пропасть, её глубина составляет примерно 200 метров. В результате погибли десять человек, среди жертв есть двое детей. По последним данным, как сообщает радио Caracol, в ДТП пострадал 31 человек, их госпитализировали. Сейчас правоохранители проводят расследование, выясняют причины и обстоятельства аварии.