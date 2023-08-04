В граничащей с Россией провинции Китая ввели красный уровень опасности

Из-за ливней в нескольких регионах приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян ввели самый высокий — красный — уровень опасности. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что уровень воды в ряде рек превысил критическую отметку, вода продолжает прибывать. По информации местных властей, в регионе возможны паводки, оползни и обвалы.

В провинции Хэбэй в результате разлива рек оказались затоплены обширные территории низменных сельскохозяйственных земель. Жителей деревень вывозят спасатели.

В автономном районе Внутренняя Монголия и провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин объявлен чрезвычайный режим борьбы с наводнениями.