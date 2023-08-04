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4 августа, 09:25

В граничащей с Россией провинции Китая ввели красный уровень опасности

В граничащем с РФ районе КНР ввели самый высокий уровень опасности из-за ливней

Из-за ливней в нескольких регионах приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян ввели самый высокий — красный — уровень опасности. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что уровень воды в ряде рек превысил критическую отметку, вода продолжает прибывать. По информации местных властей, в регионе возможны паводки, оползни и обвалы.

В провинции Хэбэй в результате разлива рек оказались затоплены обширные территории низменных сельскохозяйственных земель. Жителей деревень вывозят спасатели.

В метеослужбе Пекина назвали прошедшие ливни самыми мощными за 140 лет

В метеослужбе Пекина назвали прошедшие ливни самыми мощными за 140 лет

В автономном районе Внутренняя Монголия и провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин объявлен чрезвычайный режим борьбы с наводнениями.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в результате супертайфуна "Доксури" погибло 11 человек, ещё 27 числятся пропавшими без вести.

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Unsplash

Илья Суриков
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