В граничащей с Россией провинции Китая ввели красный уровень опасности
В граничащем с РФ районе КНР ввели самый высокий уровень опасности из-за ливней
Из-за ливней в нескольких регионах приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян ввели самый высокий — красный — уровень опасности. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что уровень воды в ряде рек превысил критическую отметку, вода продолжает прибывать. По информации местных властей, в регионе возможны паводки, оползни и обвалы.
В провинции Хэбэй в результате разлива рек оказались затоплены обширные территории низменных сельскохозяйственных земель. Жителей деревень вывозят спасатели.
В автономном районе Внутренняя Монголия и провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин объявлен чрезвычайный режим борьбы с наводнениями.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в результате супертайфуна "Доксури" погибло 11 человек, ещё 27 числятся пропавшими без вести.
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