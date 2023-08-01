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1 августа, 14:09

Смывает даже самолёты: Смертельный супертайфун превратил Китай в страну из "Водного мира"

В Китае жертвами супертайфуна "Доксури" стали 11 человек, ещё 27 пропали

В Китае жертвами супертайфуна "Доксури" стали 11 человек, ещё 27 числятся пропавшими без вести. Данные приводит "Фуцзянь Жибао", отмечая, что результатом стихии стало наводнение, аналогичное которому было 50 лет назад.

Тайфун в Китае. Видео © Twitter / Alexandr / VortixWx

Очевидцы публикуют кадры непогоды. В основном тайфун задел провинцию Фуцзянь, Пекин и его пригороды. Потоки воды сносили автомобили, фонарные столбы, вырывали деревья. Аэропорт вблизи китайской столицы оказался заблокирован, топить начало взлётно-посадочные полосы с самолётами.

Пострадало полтора миллиона человек, было эвакуировано почти 360 тысяч граждан. Также повреждения получили почти 300 домов, а 90 оказались полностью разрушены. Кроме того, уничтожен урожай на площади 10 тысяч гектаров. Власти продолжают оценивать ущерб, но супертайфун пока даже не планирует отступать.

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Ранее сообщалось, что в Приволжском федеральном округе девять человек погибли и 67 получили травмы вследствие непогоды. Стихия обрушила деревья в 520 населённых пунктах, у 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждены кровли.

Обложка ©

Twitter / Alexandr

Татьяна Миссуми
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