Смывает даже самолёты: Смертельный супертайфун превратил Китай в страну из "Водного мира"

В Китае жертвами супертайфуна "Доксури" стали 11 человек, ещё 27 числятся пропавшими без вести. Данные приводит "Фуцзянь Жибао", отмечая, что результатом стихии стало наводнение, аналогичное которому было 50 лет назад.

Тайфун в Китае. Видео © Twitter / Alexandr / VortixWx

Очевидцы публикуют кадры непогоды. В основном тайфун задел провинцию Фуцзянь, Пекин и его пригороды. Потоки воды сносили автомобили, фонарные столбы, вырывали деревья. Аэропорт вблизи китайской столицы оказался заблокирован, топить начало взлётно-посадочные полосы с самолётами.

Пострадало полтора миллиона человек, было эвакуировано почти 360 тысяч граждан. Также повреждения получили почти 300 домов, а 90 оказались полностью разрушены. Кроме того, уничтожен урожай на площади 10 тысяч гектаров. Власти продолжают оценивать ущерб, но супертайфун пока даже не планирует отступать.