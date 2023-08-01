Смывает даже самолёты: Смертельный супертайфун превратил Китай в страну из "Водного мира"
В Китае жертвами супертайфуна "Доксури" стали 11 человек, ещё 27 пропали
В Китае жертвами супертайфуна "Доксури" стали 11 человек, ещё 27 числятся пропавшими без вести. Данные приводит "Фуцзянь Жибао", отмечая, что результатом стихии стало наводнение, аналогичное которому было 50 лет назад.
Очевидцы публикуют кадры непогоды. В основном тайфун задел провинцию Фуцзянь, Пекин и его пригороды. Потоки воды сносили автомобили, фонарные столбы, вырывали деревья. Аэропорт вблизи китайской столицы оказался заблокирован, топить начало взлётно-посадочные полосы с самолётами.
Пострадало полтора миллиона человек, было эвакуировано почти 360 тысяч граждан. Также повреждения получили почти 300 домов, а 90 оказались полностью разрушены. Кроме того, уничтожен урожай на площади 10 тысяч гектаров. Власти продолжают оценивать ущерб, но супертайфун пока даже не планирует отступать.
Ранее сообщалось, что в Приволжском федеральном округе девять человек погибли и 67 получили травмы вследствие непогоды. Стихия обрушила деревья в 520 населённых пунктах, у 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждены кровли.
Twitter / Alexandr