В Приволжье непогода унесла жизни девяти человек

В Приволжском федеральном округе девять человек погибли и 67 получили травмы вследствие непогоды, передаёт МЧС России.

Спасатели помогают жителям Приволжья избавиться от последствий непогоды. Видео © t.me / МЧС России

"Со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа (республики Татарстан и Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области) оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадало 76 человек, из них 9 — погибло", — сообщили в МЧС.

Указано, что стихия обрушила деревья в 520 населённых пунктах, у 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждены кровли. Кроме того, в 41 муниципалитете нарушено электроснабжение.