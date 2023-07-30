В Приволжье непогода унесла жизни девяти человек
МЧС: В Приволжье девять человек погибли и 67 пострадали вследствие непогоды
В Приволжском федеральном округе девять человек погибли и 67 получили травмы вследствие непогоды, передаёт МЧС России.
Спасатели помогают жителям Приволжья избавиться от последствий непогоды. Видео © t.me / МЧС России
"Со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа (республики Татарстан и Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области) оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадало 76 человек, из них 9 — погибло", — сообщили в МЧС.
Указано, что стихия обрушила деревья в 520 населённых пунктах, у 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждены кровли. Кроме того, в 41 муниципалитете нарушено электроснабжение.
Ранее семь человек погибли в результате мощнейшего урагана в Марий Эл. Как сообщил глава республики Юрий Зайцев, 22 человека пострадало.
t.me / МЧС России