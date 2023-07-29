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29 июля, 17:05

Мощный ураган в Казани сносил крыши и обрывал провода

По Казани ударил мощный уран с грозой, ливнем и градом. Видео с разгулом стихии очевидцы делятся в соцсетях. Гидрометцентр предупреждал ранее, что ветер в столице Татарстана будет достигать скорости 25–28 метров в секунду.

Мощный ураган в Казани сносит всё на своём пути. Видео © Telegram / ДПС I ДТП Казань

На видео запечатлено, что сильный ветер не щадил заборы, мусорки, провода ЛЭП, а также ветки деревьев и даже дачные постройки. Местных жителей призвали не покидать дома. По прогнозам синоптиков, ураган продлится до утра воскресенья.

В Нижегородской области остановка упала на людей

В Нижегородской области остановка упала на людей

Ранее Лайф писал, что сильнейший ливень со штормом обрушился на Белгород. Ураган повалил деревья, в некоторых районах прошёл град.

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Telegram / ДПС I ДТП Казань

Никита Осипов
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