Мощный ураган в Казани сносил крыши и обрывал провода

По Казани ударил мощный уран с грозой, ливнем и градом. Видео с разгулом стихии очевидцы делятся в соцсетях. Гидрометцентр предупреждал ранее, что ветер в столице Татарстана будет достигать скорости 25–28 метров в секунду.

Мощный ураган в Казани сносит всё на своём пути. Видео © Telegram / ДПС I ДТП Казань

На видео запечатлено, что сильный ветер не щадил заборы, мусорки, провода ЛЭП, а также ветки деревьев и даже дачные постройки. Местных жителей призвали не покидать дома. По прогнозам синоптиков, ураган продлится до утра воскресенья.