Мощный ураган в Казани сносил крыши и обрывал провода
По Казани ударил мощный уран с грозой, ливнем и градом. Видео с разгулом стихии очевидцы делятся в соцсетях. Гидрометцентр предупреждал ранее, что ветер в столице Татарстана будет достигать скорости 25–28 метров в секунду.
Мощный ураган в Казани сносит всё на своём пути. Видео © Telegram / ДПС I ДТП Казань
На видео запечатлено, что сильный ветер не щадил заборы, мусорки, провода ЛЭП, а также ветки деревьев и даже дачные постройки. Местных жителей призвали не покидать дома. По прогнозам синоптиков, ураган продлится до утра воскресенья.
Ранее Лайф писал, что сильнейший ливень со штормом обрушился на Белгород. Ураган повалил деревья, в некоторых районах прошёл град.
Telegram / ДПС I ДТП Казань