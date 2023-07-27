Регион

Уведомления отключены

27 июля, 20:53

Град и затопленные улицы: На Белгород обрушился сильнейший ливень со штормом

В Белгороде устраняют последствия сильнейшего урагана и ливня с градом

<p>Затопленная улица и поваленное дерево в Белгороде. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-213048122_19451" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инцидент Белгород</a></p>

Затопленная улица и поваленное дерево в Белгороде. Обложка © VK / Инцидент Белгород

В Белгороде разбушевалась непогода: сильный ливень затопил улицы и подъезды, ураган повалил деревья, в некоторых районах прошёл град. Горожане поделились видео природных катаклизмов.

"На текущий момент зафиксировано 27 сообщений об упавших деревьях, шесть сообщений о повреждённых автомобилях, семь сообщений о незначительных повреждениях балконов, крыш", — сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.

В Белгороде прошёл мощнейший ливень с градом. Видео © VK / Инцидент Белгород

В Севастополе из-за непогоды остановили работу морского пассажирского транспорта

В Севастополе из-за непогоды остановили работу морского пассажирского транспорта

Он констатировал, что система ливнеотвода нуждается в реконструкции. Сейчас бригады с помощью спецтехники откачивают воду в районах сильных подтоплений, энергетики приступили к ремонту повреждённых линий электропередачи. Восстановительные работы, по словам мэра, будут продолжаться всю ночь.

А в Москве 26 июля прошёл сильнейший с 1894 года ливень, за несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров