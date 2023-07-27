Град и затопленные улицы: На Белгород обрушился сильнейший ливень со штормом

В Белгороде разбушевалась непогода: сильный ливень затопил улицы и подъезды, ураган повалил деревья, в некоторых районах прошёл град. Горожане поделились видео природных катаклизмов.

"На текущий момент зафиксировано 27 сообщений об упавших деревьях, шесть сообщений о повреждённых автомобилях, семь сообщений о незначительных повреждениях балконов, крыш", — сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.

В Белгороде прошёл мощнейший ливень с градом. Видео © VK / Инцидент Белгород