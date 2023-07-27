Град и затопленные улицы: На Белгород обрушился сильнейший ливень со штормом
В Белгороде устраняют последствия сильнейшего урагана и ливня с градом
Затопленная улица и поваленное дерево в Белгороде. Обложка © VK / Инцидент Белгород
В Белгороде разбушевалась непогода: сильный ливень затопил улицы и подъезды, ураган повалил деревья, в некоторых районах прошёл град. Горожане поделились видео природных катаклизмов.
"На текущий момент зафиксировано 27 сообщений об упавших деревьях, шесть сообщений о повреждённых автомобилях, семь сообщений о незначительных повреждениях балконов, крыш", — сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.
В Белгороде прошёл мощнейший ливень с градом. Видео © VK / Инцидент Белгород
Он констатировал, что система ливнеотвода нуждается в реконструкции. Сейчас бригады с помощью спецтехники откачивают воду в районах сильных подтоплений, энергетики приступили к ремонту повреждённых линий электропередачи. Восстановительные работы, по словам мэра, будут продолжаться всю ночь.
А в Москве 26 июля прошёл сильнейший с 1894 года ливень, за несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся.