Регион

Уведомления отключены

27 июля, 19:48

В Севастополе из-за непогоды остановили работу морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом информирует дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт останавливает работу в связи с неблагоприятными погодными условиями", говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Не убираем дождевик: В выходные Москву вновь накроют ливни

Не убираем дождевик: В выходные Москву вновь накроют ливни

На конечных остановках "Площадь Захарова" и "Площадь Нахимова" будет организован подвижной состав для выполнения перевозок пассажиров морского транспорта на компенсационном маршруте.

Ранее дептранс Москвы предостерёг от поездок на электросамокатах в дождь. В ведомстве пояснили, что если во время поездки вас застала непогода, то необходимо снизить скорость, избегать резких поворотов, но самым безопасным решением будет завершить поездку.

Обложка ©

Bsamp.ru

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Севастополь

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров