В Севастополе из-за непогоды остановили работу морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом информирует дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт останавливает работу в связи с неблагоприятными погодными условиями", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

На конечных остановках "Площадь Захарова" и "Площадь Нахимова" будет организован подвижной состав для выполнения перевозок пассажиров морского транспорта на компенсационном маршруте.