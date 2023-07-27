В Севастополе из-за непогоды остановили работу морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил работу из-за ухудшения погодных условий. Об этом информирует дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт останавливает работу в связи с неблагоприятными погодными условиями", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
На конечных остановках "Площадь Захарова" и "Площадь Нахимова" будет организован подвижной состав для выполнения перевозок пассажиров морского транспорта на компенсационном маршруте.
Ранее дептранс Москвы предостерёг от поездок на электросамокатах в дождь. В ведомстве пояснили, что если во время поездки вас застала непогода, то необходимо снизить скорость, избегать резких поворотов, но самым безопасным решением будет завершить поездку.