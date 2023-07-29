В Нижегородской области остановка упала на людей
Опрокинувшийся на людей остановочный павильон. Фото © ГУ МЧС по Нижегородской области
В Нижегородской области во время урагана остановка опрокинулась и упала на людей. Обошлось без жертв, но три человека пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
"Пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения Нижнего Новгорода и Кстова. Состояние пострадавших уточняется", — говорится в сообщении ведомства.
А в Москве 26 июля прошёл сильнейший с 1894 года ливень, за несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся.