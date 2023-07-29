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29 июля, 16:22

В Нижегородской области остановка упала на людей

<p>Опрокинувшийся на людей остановочный павильон. Фото © ГУ МЧС по Нижегородской области</p>

Опрокинувшийся на людей остановочный павильон. Фото © ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижегородской области во время урагана остановка опрокинулась и упала на людей. Обошлось без жертв, но три человека пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"Пострадавших госпитализировали в лечебные  учреждения Нижнего Новгорода и Кстова. Состояние пострадавших уточняется", — говорится в сообщении ведомства.

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А в Москве 26 июля прошёл сильнейший с 1894 года ливень, за несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся.

Андрей Григорьев
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