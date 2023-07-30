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30 июля, 00:33

Семь человек, включая детей, погибли на отдыхе в Марий Эл из-за падения деревьев

В Марий Эл во время урагана пострадали 22 человека, семеро погибли

<p>Семь человек погибли во время урагана в палаточном лагере в Марий Эл. Обложка © vk.com / <a href="https://vk.com/y_o_12" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Новости • Йошкар-Ола • Марий Эл"</a></p>

Семь человек погибли во время урагана в палаточном лагере в Марий Эл. Обложка © vk.com / "Новости • Йошкар-Ола • Марий Эл"

Семь человек погибли в результате мощнейшего урагана в Марий Эл. Как сообщил глава республики Юрий Зайцев, 22 человека пострадало.

Семь человек погибли во время урагана в палаточном лагере в Марий Эл. Видео © vk.com / "Новости • Йошкар-Ола • Марий Эл"

Трагедия произошла вблизи озёр Таир и Яльчик в Марий Эл. Сильнейший ветер повалил деревья на группу туристов, которые отдыхали с палатками на диком пляже. В числе жертв оказались трое детей. В региональном управлении МЧС подчеркнули, что данное место — любимое для жителей Марий Эл и соседнего Татарстана. В момент урагана там находилось до 500 машин.

"Из-за возникшего стихийного бедствия повалило большое количество деревьев в районах озёр Таир и Яльчик. По информации, на данный момент у нас погибло шесть человек, трое из которых — дети. Всего пострадало 22 человека", — написал он в телеграм-канале.

В правительстве республики уточнили, что число погибших увеличилось до семи человек, 15 человек госпитализировано.

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Ранее по Казани ударил мощный ураган с грозой, ливнем и градом. Гидрометцентр предупреждал, что ветер в столице Татарстана будет достигать скорости 25–28 метров в секунду.

Оксана Попова
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