В метеослужбе Пекина назвали прошедшие ливни самыми мощными за 140 лет

Обрушившиеся на Пекин ливни стали самыми мощными за последние 140 лет. Об этом сообщило метеорологическое управление города. Погоду с 29 июля по 2 августа там назвали "экстремальной".

На территории северного района китайской столицы Чанпин выпало 744,8 мм осадков. Например, предыдущий рекорд, отмеченный в июле 1891 года, составлял всего 609 мм.

Статистика по проливным дождям ведётся в Китае с древности. Однако в управлении уточнили, что эти записи "не содержат точных данных".