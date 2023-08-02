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2 августа, 05:13

В метеослужбе Пекина назвали прошедшие ливни самыми мощными за 140 лет

<p>Улицы Пекина, залитые водой после сильнейших ливней. Обложка © ТАСС / EPA / MARK R. CRISTINO</p>

Улицы Пекина, залитые водой после сильнейших ливней. Обложка © ТАСС / EPA / MARK R. CRISTINO

Обрушившиеся на Пекин ливни стали самыми мощными за последние 140 лет. Об этом сообщило метеорологическое управление города. Погоду с 29 июля по 2 августа там назвали "экстремальной".

На территории северного района китайской столицы Чанпин выпало 744,8 мм осадков. Например, предыдущий рекорд, отмеченный в июле 1891 года, составлял всего 609 мм.

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Статистика по проливным дождям ведётся в Китае с древности. Однако в управлении уточнили, что эти записи "не содержат точных данных".

Ранее Лайф писал, что июль в Японии стал самым жарким месяцем за последние 126 лет. Средняя температура июля в Токио достигла 28,7 градуса.

Юлия Коновалова
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