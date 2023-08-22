Жителей Приморья предупредили о надвигающемся шторме
Примгидромет: Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за мощных ливней
Сильные дожди накроют Приморский край в ближайшие дни, спровоцировав выход рек из берегов и паводки. На 23 и 25 августа в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Примгидромете.
По прогнозам синоптиков, вызванные фронтальными разделами ливни приведут к подтоплению ряда территорий. В среду и пятницу подъём уровня воды в реках может достигать 0,5–2,1 метра.
"В условиях повышенной водности на отдельных участках рек ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий ливневым, склоновым, речным стоком", — уведомили жителей края в ведомстве.
Неделей ранее из-за тайфуна "Ханун" на территории Приморья был введён режим ЧС регионального масштаба. Стихия разрушила дамбу в Уссурийске, которая защищала дома от выпавших осадков. Незадолго до произошедшего их жителей эвакуировали.
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