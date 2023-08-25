Режим ЧС федерального характера введён в Приморье
Кожемяко объявил о введении режима ЧС федерального характера в Приморье
Последствия штормовых волн во Владивостоке. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
В Приморской крае вводится режим чрезвычайной ситуации федерального характера для ликвидации последствий обрушившегося на регион циклона. Такое решение принято на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Кожемяко объявил о введении режима ЧС федерального характера в Приморье. Видео © t.me/kozhemiakoofficial
"Введён федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия", – отметил глава края.
По предварительным подсчётами, ущерб региону в результате буйства стихии достиг семи миллиардов рублей. Ливни нанесли серьёзный урон жителям целого ряда населённых пунктов, сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. В Приморье уже поступает гуманитарная помощь для граждан, технические средства для устранения последствий паводка. Кожемяко высказал слова бдлагодарности соседним дружественным республикам.
Ранее Приморский край снова затопило из-за сильных ливней. Всего за семь часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков, в результате чего 11 населённых пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Во Владивостоке непогода бушевала с такой силой, что после циклона потоки воды сносили людей и валили деревья. Без электроэнергии остались более 70 тысяч жителей Владивостока.