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25 августа, 09:57

Режим ЧС федерального характера введён в Приморье

Кожемяко объявил о введении режима ЧС федерального характера в Приморье

<p>Последствия штормовых волн во Владивостоке. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Последствия штормовых волн во Владивостоке. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В Приморской крае вводится режим чрезвычайной ситуации федерального характера для ликвидации последствий обрушившегося на регион циклона. Такое решение принято на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

Кожемяко объявил о введении режима ЧС федерального характера в Приморье. Видео © t.me/kozhemiakoofficial

"Введён федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия", – отметил глава края.

По предварительным подсчётами, ущерб региону в результате буйства стихии достиг семи миллиардов рублей. Ливни нанесли серьёзный урон жителям целого ряда населённых пунктов, сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. В Приморье уже поступает гуманитарная помощь для граждан, технические средства для устранения последствий паводка. Кожемяко высказал слова бдлагодарности соседним дружественным республикам.

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Ранее Приморский край снова затопило из-за сильных ливней. Всего за семь часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков, в результате чего 11 населённых пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Во Владивостоке непогода бушевала с такой силой, что после циклона потоки воды сносили людей и валили деревья. Без электроэнергии остались более 70 тысяч жителей Владивостока.

Андрей Бражников
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