Режим ЧС федерального характера введён в Приморье

В Приморской крае вводится режим чрезвычайной ситуации федерального характера для ликвидации последствий обрушившегося на регион циклона. Такое решение принято на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко, сообщил губернатор Олег Кожемяко.

Кожемяко объявил о введении режима ЧС федерального характера в Приморье. Видео © t.me/kozhemiakoofficial

"Введён федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия", – отметил глава края.