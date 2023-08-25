Учебный год в школах затопленного Владивостока начнётся позже
Учебный год в школах Владивостока начнётся позже из-за затоплений, вызванных циклоном. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
"Из-за последствий непогоды, которая обрушилась на Владивосток, а также по рекомендации Министерства образования Приморского края администрация города приняла решение о переносе начала учебного года в муниципальных школах для некоторых классов", — сказано в сообщении.
МЧС России эвакуировало 7 детей и 13 сотрудников детских садов во Владивостоке, подвалы и территории которых оказались затоплены. Видео © t.me / МЧС Приморского края
Учащиеся с 9-го по 11-й класс приступят к учёбе раньше остальных — с 4 сентября, чтобы не пропустить подготовку к выпускным экзаменам. Ученики с 5-го по 8-й класс с 4 по 11 сентября будут учиться в режиме свободного посещения, то есть ходить в школу по усмотрению родителей. Начало учебного года для учеников с 1-го по 4-й класс перенесено на 11 сентября.
Как уже рассказывал Лайф, на днях Приморский край снова затопило из-за сильных ливней. Всего за семь часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков, в результате чего 11 населённых пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Во Владивостоке непогода бушевала с такой силой, что после циклона потоки воды сносили людей и валили деревья. Из-за непогоды без электроэнергии остались более 70 тысяч жителей Владивостока.
t.me / МЧС Приморского края