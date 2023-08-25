Учебный год в школах затопленного Владивостока начнётся позже

"Из-за последствий непогоды, которая обрушилась на Владивосток, а также по рекомендации Министерства образования Приморского края администрация города приняла решение о переносе начала учебного года в муниципальных школах для некоторых классов", — сказано в сообщении.

Учащиеся с 9-го по 11-й класс приступят к учёбе раньше остальных — с 4 сентября, чтобы не пропустить подготовку к выпускным экзаменам. Ученики с 5-го по 8-й класс с 4 по 11 сентября будут учиться в режиме свободного посещения, то есть ходить в школу по усмотрению родителей. Начало учебного года для учеников с 1-го по 4-й класс перенесено на 11 сентября.