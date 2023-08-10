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9 августа, 23:32

В Норвегии жилой дом уплыл по реке и врезался в мост

В Норвегии жилой дом уплыл по реке и врезался в мост после мощного потопа. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.

В Норвегии жилой дом уплыл по реке и врезался в мост. Видео © Telegram / SHOT

Всё случилось на юге страны, где после сильного шторма "Ганс" обрушилась часть плотины. После этого начались оползни, более тысячи человек было эвакуировано из района подтопления. На данный момент информации о погибших нет.

NHK: Около 350 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна "Канун"

NHK: Около 350 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна "Канун"

Ранее Лайф сообщал, что из-за ливней в граничащей с Россией провинции Китая ввели красный уровень опасности. Уровень воды в ряде рек превышал критическую отметку.

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Кадр видео SHOT

Юлия Коновалова
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