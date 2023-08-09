NHK: Около 350 авиарейсов отменено в Японии из-за тайфуна "Канун"

Почти 350 авиарейсов, соединяющих префектуры Миядзаки и Кагосима на японском острове Кюсю с другими регионами, отменено из-за тайфуна "Канун". Об этом информирует телеканал NHK.

На данный момент давление в центре циклона составляет 970 гектопаскалей, скорость ветра — 30 метров в секунду, при порывах — до 40. Сейчас он проходит к юго-западу от острова Кюсю на северо-запад. По мере прохождения тайфуна на острове в течение суток может выпасть до 300 миллиметров осадков. Ливни также пройдут на острове Сикоку, в регионах Токай и Кинки, где располагаются префектуры Сидзуока, Миэ, Осака, Киото и другие.

Также, по данным телеканала, продвижение циклона затронуло и префектуру Нагасаки, где должна состояться церемония памяти жертв атомной бомбардировки одноимённого города американцами 78 лет назад. Так, почти 35 тысяч жителей города Гото и 2,2 тысячи жителей населённого пункта Одзика получили предписание об эвакуации.