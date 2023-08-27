Масштабное наводнение в Приморье сняли на видео с самолёта
МЧС: 32 населённых пункта в Приморье отрезаны от транспортного сообщения
32 населённых пункта Приморского края оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за сильнейшего наводнения, которое накрыло регион в результате циклона. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Тем временем в соцсетях появилось видео, снятое с самолёта, на котором можно оценить весь масштаб стихии.
Масштабы затопления в пригороде Владивостока сняли в окно самолёта при приземлении в Кневичах. Видео © T.me / Svodka25
"Отрезаны 32 населённых пункта в Анучинском, Дальнереченском, Красноармейском, Лазовском, Партизанском и Ольгинском муниципальных образованиях", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным МЧС, на территории 16 муниципальных образований края оказались подтоплены 122 жилых дома и 1102 придомовые территории. В Артёмовском городском округе в трёх СНТ подтоплено 130 дачных домов. В настоящее время в четырёх пунктах временного размещения находятся 148 человек, в том числе 37 детей.
При этом спасатели продолжают делать всё для обеспечения жизнедеятельности населения и скорейшего восстановления объектов инфраструктуры. Так, в пострадавшие от паводков районы будет доставлено 260 тепловых пушек и другое оборудование. Только за сутки от воды удалось освободить 143 жилых дома и 499 придомовых территорий.
Как уже рассказывал Лайф, в результате непогоды Приморский край сильно затопило. 23 августа всего за семь часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков, из-за чего 11 населённых пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Во Владивостоке потоки воды сносили людей и валили деревья, а без электроэнергии оставались более 70 тысяч жителей города. На днях власти Приморья объявили о введении режима ЧС, а накануне число подтопленных домов выросло почти втрое — с 69 до 189.
ТАСС / Юрий Смитюк