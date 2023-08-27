Масштабное наводнение в Приморье сняли на видео с самолёта

32 населённых пункта Приморского края оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за сильнейшего наводнения, которое накрыло регион в результате циклона. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Тем временем в соцсетях появилось видео, снятое с самолёта, на котором можно оценить весь масштаб стихии.

Масштабы затопления в пригороде Владивостока сняли в окно самолёта при приземлении в Кневичах. Видео © T.me / Svodka25

"Отрезаны 32 населённых пункта в Анучинском, Дальнереченском, Красноармейском, Лазовском, Партизанском и Ольгинском муниципальных образованиях", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным МЧС, на территории 16 муниципальных образований края оказались подтоплены 122 жилых дома и 1102 придомовые территории. В Артёмовском городском округе в трёх СНТ подтоплено 130 дачных домов. В настоящее время в четырёх пунктах временного размещения находятся 148 человек, в том числе 37 детей.