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31 августа, 07:16

Военные на корабле вывозят людей из затопленного района Приморья

Военные на корабле эвакуируют жителей Хасанского округа во Владивосток

<p>Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Николай Вилков" перед посадкой туристов в порту Зарубино. Обложка © ТАСС</p>

Большой десантный корабль Тихоокеанского флота "Николай Вилков" перед посадкой туристов в порту Зарубино. Обложка © ТАСС

Военные Тихоокеанского флота начали эвакуацию жителей Хасанского района Приморского края, который оказался затоплен в результате мощнейшего циклона. Как сообщили в отделе информационного обеспечения ВВО по ТОФ, их планируют перевезти во Владивосток.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично эвакуировал жителей затопленного села на погрузчике. Видео © телеграм-канал "Кожемяко | официально"

"В порту Зарубино Приморского края началась погрузка людей на большой десантный корабль "Николай Вилков" Тихоокеанского флота. БДК первым из отряда кораблей и судов ТОФ ошвартовался у причала порта. В настоящее время организовано размещение людей на борту корабля", — приводит его слова РИА "Новости".

Глава региона Олег Кожемяко ввёл режим ЧС регионального характера в ещё шести приморских муниципалитетах из-за проливных дождей. Речь идёт об Артёме, Владивостоке, Ольгинском, Лазовском, Шкотовском и Партизанском районах. Также в ближайшее время список дополнит и Хасанский округ.

Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села в Приморье

Кожемяко на погрузчике лично эвакуировал жителей затопленного села в Приморье

Как уже рассказывал Лайф, мощные ливни накрыли Приморье ещё в начала августа. 25-го числа местные власти объявили о введении режима ЧС федерального уровня. В настоящее время ущерб от удара стихии оценивается в семь миллиардов рублей, однако с каждым днём ситуация ухудшается.

Николь Вербер
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