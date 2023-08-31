Школьные линейки в Южно-Сахалинске перенесены на 4 сентября из-за непогоды

Празднование Дня знаний в школах Южно-Сахалинска состоится 4 сентября. Решение о переносе торжественных линеек было принято из-за бушующей непогоды, пояснил мэр города Сергей Надсадин.

Глава местной администрации также сообщил, что на территории населённого пункта введён режим ЧС. Однако детские сады продолжат работу в штатном режиме. В учреждениях имеются достаточные запасы воды и продуктов питания, пояснил чиновник.

"В связи с прогнозируемым усилением непогоды и ликвидацией последствий ЧС сейчас на штабе принял решение перенести линейки и занятия во всех школах городского округа на понедельник, 4 сентября", — написал Надсадин в своём телеграм-канале.