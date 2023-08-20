В Бурятии ввели режим ЧС из-за разлива реки и размытия БАМа
Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике ввели режим чрезвычайной ситуации. В Северо-Байкальском районе оказалась разрушена дамба, река Холодная вышла из берегов. Размыты железнодорожные пути.
В Бурятии ввели режим ЧС из-за разлива реки и размытия БАМа. Видео © Telegram / buryatia_online_official
"В Бурятии введён режим ЧС в связи с разрушением дамбы, выхода реки Холодной из берегов и размытием БАМа. Оперштаб сформирован, координируем мероприятия по ликвидации последствий ЧС. Мне доложили текущую ситуацию, определились с экстренными мерами", — написал Цыденов в своём телеграм-канале.
По его словам, сейчас к месту ЧП подтягивают дорожную и строительную технику, находящуются неподалёку. Свои меры принимает Восточно-Сибирская железная дорога. Вода уже начала идти на спад, поэтому ожидается, что вскоре будет возможность открыть автомобильную дорогу и по ней перевозить пассажиров поездов.
"Угрозы жителям нет. В районе развёрнуты пункты питания и обогрева для людей. Женщину с обострением аппендицита в отрезанном водой посёлке доставляем до больницы по воде на лодке", — рассказал Цыденов.
Напомним, ранее режим ЧС объявляли в Приморском крае из-за последствий тайфуна "Ханун". Наводнение там стало самым масштабным за последнее десятилетие. Из-за воды в Уссурийске прорвало дамбу, ранее построенную для защиты от стихии.
Telegram / buryatia_online_official