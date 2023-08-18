Глава Минвостокразвития Чекунов назвал подтопления в Приморье беспрецедентными
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Подтопления, которые произошли в городах Уссурийске и Спасске-Дальнем Приморского края, носят беспрецедентный характер. С таким заявлением выступил глава Минвостокразвития Алексей Чекунов.
По его словам, эти два города оказались наиболее пострадавшими от стихии. В Уссурийске вода подтопила более тысячи помещений, однако в Спасске-Дальнем ситуация ещё хуже — три тысячи помещений, что составляет почти треть всего города.
"При этом уровень подтопления — беспрецедентный в истории", — цитирует пресс-служба Минвостокразвития слова Чекункова.
Как писал Лайф, из-за тайфуна "Ханун" и последовавшего наводнения в Приморском крае был объявлен режим ЧС. Подтопление стало самым масштабным за последнее десятилетие. Из-за воды в Уссурийске прорвало дамбу, ранее построенную для защиты от стихии.