Регион

Уведомления отключены

18 августа, 12:13

Глава Минвостокразвития Чекунов назвал подтопления в Приморье беспрецедентными

<p>Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий

Подтопления, которые произошли в городах Уссурийске и Спасске-Дальнем Приморского края, носят беспрецедентный характер. С таким заявлением выступил глава Минвостокразвития Алексей Чекунов.

По его словам, эти два города оказались наиболее пострадавшими от стихии. В Уссурийске вода подтопила более тысячи помещений, однако в Спасске-Дальнем ситуация ещё хуже — три тысячи помещений, что составляет почти треть всего города.

"При этом уровень подтопления — беспрецедентный в истории", — цитирует пресс-служба Минвостокразвития слова Чекункова.

Приморью выделят 340 млн рублей на ликвидацию последствий наводнения

Приморью выделят 340 млн рублей на ликвидацию последствий наводнения

Как писал Лайф, из-за тайфуна "Ханун" и последовавшего наводнения в Приморском крае был объявлен режим ЧС. Подтопление стало самым масштабным за последнее десятилетие. Из-за воды в Уссурийске прорвало дамбу, ранее построенную для защиты от стихии.

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров