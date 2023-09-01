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1 сентября, 08:32

Россиян озадачили прогнозом погоды на предстоящие осень и зиму

Синоптик Тишковец: В климатическом измерении зима в России будет теплее осени

<p>В климатическом измерении зима 2023— 2024 года в России будет теплее осени. Фото © Shutterstock</p>

В климатическом измерении зима 2023— 2024 года в России будет теплее осени. Фото © Shutterstock

Осенне-зимний сезон в России будет достаточно мягким с температурой на один – три градуса выше нормы. Таким прогнозом поделился в пятницу, 1 сентября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Зима будет ещё теплее, чем осень. Я имею в виду в климатическом измерении. Здесь превышение над нормой может достигать в среднем двух – четырёх градусов, в конце — на три – пять градусов теплее нормы", — приводит его слова РИА "Новости".

Что касается столичного региона, то здесь относительно тёплая зима и осень будут тем не менее сопровождаться резкой сменой самих погодных условий: москвичи будут метаться между морозами и оттепелью, между слякотью и ледяным дождём.

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Ранее москвичам пообещали тёплое начало сентября с температурой до 30 градусов. Однако в первые выходные месяца хоть не сильно, но похолодает. По словам эксперта, из-за прохождения холодного фронта и сброса аномального тепла стоит ожидать плюс 21–26 градусов днём и плюс 10–15 в тёмное время суток.

Марина Калегина
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