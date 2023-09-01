Россиян озадачили прогнозом погоды на предстоящие осень и зиму

Осенне-зимний сезон в России будет достаточно мягким с температурой на один – три градуса выше нормы. Таким прогнозом поделился в пятницу, 1 сентября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Зима будет ещё теплее, чем осень. Я имею в виду в климатическом измерении. Здесь превышение над нормой может достигать в среднем двух – четырёх градусов, в конце — на три – пять градусов теплее нормы", — приводит его слова РИА "Новости".

Что касается столичного региона, то здесь относительно тёплая зима и осень будут тем не менее сопровождаться резкой сменой самих погодных условий: москвичи будут метаться между морозами и оттепелью, между слякотью и ледяным дождём.