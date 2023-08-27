Москвичам пообещали тёплое начало сентября с температурой до 30 градусов

Жителей Москвы в конце августа и начале сентября ждёт тёплая погода, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, уже в понедельник, 28 августа, гребень скандинавского циклона принесёт солнечную, сухую и комфортную погоду — плюс 17–22 градуса.

"Во вторник скользнёт тёплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием облачности и скоротечным дождём в первой половине дня, что не позволит воздуху прогреться выше плюс 16–21 градуса", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Специалист добавил, что в среду москвичей ждёт адвекция тепла, поэтому обойдётся без существенных осадков. После полудня стоит ожидать плюс 20–25 градусов.

А в четверг, по словам Тишковца, будет преобладать солнечная и сухая погода, температура повысится до плюс 22–27 градусов.

"Старт осени ознаменуется пиком жары, столбики дневных термометров покажут плюс 25–30 градусов, а это показатели макушки лета. Такой температурный фон на пять-семь градусов превышает норму климата", — отметил синоптик.

Однако в первые выходные сентября хоть не сильно, но похолодает. По словам эксперта, из-за прохождения холодного фронта и сброса аномального тепла стоит ожидать плюс 21–26 градусов днём и плюс 10–15 в тёмное время суток.