Приморье предупредили о сильных ливнях после недолгой передышки

В выходные жители Приморья наконец-то получат передышку от затопивших край осадков, но уже 29 августа регион вновь накроют обильные дожди. Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как рассказала синоптик, август выплеснул на Приморье уже две месячные нормы осадков, из-за чего вода не успевает впитаться в землю или уйти в стоки и образуется крупномасштабное затопление. Просветом для всего края и в особенности для Владивостока станут выходные: прогнозы говорят, что в эти дни осадков не предвидится. Но уже 29 августа ливни возобновятся, так что порадоваться передышке жители региона особо не успеют.

"В этом месяце Приморью остаётся только посочувствовать", — сказала Позднякова в эфире радио "Комсомольская правда".