Приморье предупредили о сильных ливнях после недолгой передышки
Синоптик Позднякова: Дожди в Приморье ненадолго прекратятся в выходные
В выходные жители Приморья наконец-то получат передышку от затопивших край осадков, но уже 29 августа регион вновь накроют обильные дожди. Об этом рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Как рассказала синоптик, август выплеснул на Приморье уже две месячные нормы осадков, из-за чего вода не успевает впитаться в землю или уйти в стоки и образуется крупномасштабное затопление. Просветом для всего края и в особенности для Владивостока станут выходные: прогнозы говорят, что в эти дни осадков не предвидится. Но уже 29 августа ливни возобновятся, так что порадоваться передышке жители региона особо не успеют.
"В этом месяце Приморью остаётся только посочувствовать", — сказала Позднякова в эфире радио "Комсомольская правда".
Тем не менее не всё так мрачно: в сентябре в Приморье всегда наступает так называемый бархатный сезон, а в этом году из-за антициклона над Якутией есть все шансы на то, что он не заставит себя ждать. То есть, по мнению ведущего специалиста "Метеоновостей", до улучшения погоды в регионе осталось совсем немного времени.
Ранее Приморский край снова затопило из-за сильных ливней. Всего за семь часов в регионе выпала половина месячной нормы осадков, в результате чего 11 населённых пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Во Владивостоке потоки воды сносили людей и валили деревья. Без электроэнергии остались более 70 тысяч жителей города. В Приморье введён режим ЧС.
Пресс-служба Правительства Приморского края