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2 сентября, 14:19

Жителей и туристов экстренно предупредили о высокой угрозе наводнения в Анкаре

AFAD предупредило жителей Анкары о высокой угрозе наводнения и грозовых ливней

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) известило о высокой угрозе наводнения и паводков в Анкаре. Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.

В столице Турции во второй половине дня прогнозируют ливни с грозой. В южной и восточной частях мегаполиса ожидают самые обильные осадки. Жителей города предупреждают об опасности с помощью СМС-уведомлений.

"По данным управления метеорологии, в Анкаре ожидаются сильные дожди, необходимо быть осторожными с возможными наводнениями, паводками, молниями, перебоями в работе транспорта", сообщается в рассылке.

Мэр Стамбула Имамоглу призвал жителей города экономить воду из-за засухи

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Вчера стало известно, что в Южно-Сахалинске введён режим ЧС из-за обильных дождей и наводнений. Под началом мэра в городе был создан оперативный штаб для борьбы с последствиями стихии.

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ТАСС / ZUMA

Юрий Лысенко
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