Жителей и туристов экстренно предупредили о высокой угрозе наводнения в Анкаре

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) известило о высокой угрозе наводнения и паводков в Анкаре. Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.

В столице Турции во второй половине дня прогнозируют ливни с грозой. В южной и восточной частях мегаполиса ожидают самые обильные осадки. Жителей города предупреждают об опасности с помощью СМС-уведомлений.

"По данным управления метеорологии, в Анкаре ожидаются сильные дожди, необходимо быть осторожными с возможными наводнениями, паводками, молниями, перебоями в работе транспорта", — сообщается в рассылке.