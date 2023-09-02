Жителей и туристов экстренно предупредили о высокой угрозе наводнения в Анкаре
AFAD предупредило жителей Анкары о высокой угрозе наводнения и грозовых ливней
Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) известило о высокой угрозе наводнения и паводков в Анкаре. Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.
В столице Турции во второй половине дня прогнозируют ливни с грозой. В южной и восточной частях мегаполиса ожидают самые обильные осадки. Жителей города предупреждают об опасности с помощью СМС-уведомлений.
"По данным управления метеорологии, в Анкаре ожидаются сильные дожди, необходимо быть осторожными с возможными наводнениями, паводками, молниями, перебоями в работе транспорта", — сообщается в рассылке.
Вчера стало известно, что в Южно-Сахалинске введён режим ЧС из-за обильных дождей и наводнений. Под началом мэра в городе был создан оперативный штаб для борьбы с последствиями стихии.
ТАСС / ZUMA