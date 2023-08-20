Мэр Стамбула Имамоглу призвал жителей города экономить воду из-за засухи

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу обратился к жителям города с просьбой экономить воду из-за возможной засухи, грозящей мегаполису. Обращение градоначальника опубликовано в его твиттере.

"Согласно прогнозам, на предстоящей неделе в Стамбуле осадков не ожидается. Призываю всех наших граждан быть более внимательными при потреблении воды и к её экономии. Наш город и страна сталкиваются с угрозой засухи", — написал Имамоглу.