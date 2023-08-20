Мэр Стамбула Имамоглу призвал жителей города экономить воду из-за засухи
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу обратился к жителям города с просьбой экономить воду из-за возможной засухи, грозящей мегаполису. Обращение градоначальника опубликовано в его твиттере.
"Согласно прогнозам, на предстоящей неделе в Стамбуле осадков не ожидается. Призываю всех наших граждан быть более внимательными при потреблении воды и к её экономии. Наш город и страна сталкиваются с угрозой засухи", — написал Имамоглу.
Напомним, 16 августа появилась информация, что запасов воды в водохранилищах, которые снабжают Стамбул, хватит только на 61 день. В Управлении водных ресурсов и канализации города заявили, что степень заполненности водохранилищ сейчас составляет 33,37%, то есть свыше 289 миллионов кубометров. Это минимальный показатель за последние девять лет.
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