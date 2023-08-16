В Турции зафиксировали рекордную почти 50-градусную жару
В центральной Турции впервые в истории температура поднялась до 49,5 градуса
В провинции Эскишехир в центральной Турции зафиксирован новый температурный рекорд: термометры показали 49,5 градуса. Об этом написал в соцсети X (бывший Twitter) министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки.
"Согласно данным Министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градуса в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир", — заявил Озхасеки.
Предыдущий рекорд — 49,1 градуса — был зафиксирован в провинции Ширнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.
Ранее Лайф писал, что тремя курортами с самыми низкими арендными ставками на посуточное жильё среди популярных мест для отдыха в Турции стали Авсаллар, Мерсин и Сиде. По словам аналитиков, средняя стоимость там не превышает 4,4 тысячи рублей за сутки.
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