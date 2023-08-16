В Турции зафиксировали рекордную почти 50-градусную жару

В провинции Эскишехир в центральной Турции зафиксирован новый температурный рекорд: термометры показали 49,5 градуса. Об этом написал в соцсети X (бывший Twitter) министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки.

"Согласно данным Министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градуса в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир", — заявил Озхасеки.

Предыдущий рекорд — 49,1 градуса — был зафиксирован в провинции Ширнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.