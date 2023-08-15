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15 августа, 10:24

Россияне стали лидерами по покупке квартир в Турции

Российские граждане за июль приобрели 772 квартиры в Турции, заняв лидирующую позицию среди иностранцев, скупающих турецкую недвижимость. Всего иностранные граждане за второй месяц лета купили 2801 объект недвижимости в Турции. Об этом говорится в заявлении Национального института статистики.

Из исследования института статистики следует, что за июль в Турции продали 109 540 объектов жилья. Этот показатель на 16,7% выше, чем в июле прошлого года. Больше всего недвижимости иностранцы покупают в Анталье, где приобрели 996 объектов недвижимости. На втором месте расположился Стамбул с 832 объектами, а на третьем Мерсин — с 263.

Помимо россиян, турецкое жильё в июле часто покупали граждане Ирана — они занимают второе место в статистике с 272 единицами приобретённой недвижимости. Третье место занял Ирак — граждане этой страны купили в июле 204 квартиры.

На рынке недвижимости обнаружен новый тренд: Когда и как он скажется на стоимости жилья

На рынке недвижимости обнаружен новый тренд: Когда и как он скажется на стоимости жилья

На днях Лайф писал, что тремя курортами с самыми низкими арендными ставками на посуточное жильё среди популярных мест для отдыха в Турции стали Авсаллар, Мерсин и Сиде. По словам аналитиков, средние цены там не превышают 4,4 тысячи рублей за сутки.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Лысенко
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