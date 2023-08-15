Россияне стали лидерами по покупке квартир в Турции

Российские граждане за июль приобрели 772 квартиры в Турции, заняв лидирующую позицию среди иностранцев, скупающих турецкую недвижимость. Всего иностранные граждане за второй месяц лета купили 2801 объект недвижимости в Турции. Об этом говорится в заявлении Национального института статистики.

Из исследования института статистики следует, что за июль в Турции продали 109 540 объектов жилья. Этот показатель на 16,7% выше, чем в июле прошлого года. Больше всего недвижимости иностранцы покупают в Анталье, где приобрели 996 объектов недвижимости. На втором месте расположился Стамбул с 832 объектами, а на третьем Мерсин — с 263.

Помимо россиян, турецкое жильё в июле часто покупали граждане Ирана — они занимают второе место в статистике с 272 единицами приобретённой недвижимости. Третье место занял Ирак — граждане этой страны купили в июле 204 квартиры.