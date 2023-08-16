В Стамбуле запасов воды осталось на два месяца

Запасов воды в водохранилищах, которые снабжают Стамбул, осталось только на 61 день. Как отмечает NTV, при продолжении засухи ситуация будет критической.

"У города остались запасы воды на 91 день, но если учесть, что 25% испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день", — пишет телеканал.

В Управлении водных ресурсов и канализации Стамбула заявили, что степень заполненности водохранилищ сейчас составляет 33,37%, то есть свыше 289 миллионов кубометров. При этом за последние две недели местные жители потребляли 3–3,5 млн кубов в день, в результате чего уровень воды снизился более чем на 4%. Только в 2014 году в тот же период водохранилища были заполнены на 17%, а в следующие восемь лет показатель не опускался ниже 52%. Известно, что в августе 2022 года водохранилища были заполнены на 62%.

Уточняется, что почти половина из десяти крупнейших искусственных водоёмов обмелела, они заполнены менее чем на 2%. Свыше 80% запасов воды сейчас находятся в водохранилищах Омерли, Дарлык и Теркос. Метеорологи отмечают, что осадков в городе в ближайшие десять дней не ожидается. А местные власти попросили экономить воду.