Россиян среди пострадавших от ливней в Стамбуле нет

Среди жертв и пострадавших от сильных ливней в Стамбуле нет граждан России. Об этом сообщило Генеральное консульство РФ в Стамбуле со ссылкой на полученную от экстренных служб Турции информацию.

"По данным турецких экстренных служб, граждан России среди пострадавших и погибших нет. Основные районы пребывания туристов в Стамбуле проливными дождями затронуты не были", — заявили в пресс-службе консульства.

В ночь на 6 сентября в северо-западной части провинции Стамбул (округа Башакшехир, Кючюкчекмедже, Арнавуткёй) прошли ливни, вызвавшие подтопление жилых кварталов и подземной инфраструктуры, в частности, в районе главного аэропорта Стамбула. Из-за непогоды несколько рейсов были задержаны.

По данным турецких экстренных служб, из-за бушевавшей стихии погибли уже два человека, среди которых один гражданин Турции и один иностранец, ранения получили 12 человек. Всех пострадавших доставили в медучреждения для оказания медицинской помощи. Семеро из них были выписаны тем же днём, а пятеро продолжают находиться под присмотром врачей.