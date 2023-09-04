В Турции на автомобили рухнул топливный бак военного истребителя
Топливный бак F-4 ВВС Турции упал на парковку в Анкаре, повредив три авто
Подвесной топливный бак истребителя F-4 ВВС Турции отвалился в полёте и рухнул на парковку в Анкаре, повредив несколько автомобилей, сообщает Haber 7.
Момент падения топливного бака турецкого истребителя F-4 в Анкаре. Видео © Twitter / Vega / DenizBozdogan_
По данным издания, массивная деталь размером шесть метров повредила парковку главного управления Турецкой нефтяной корпорации. В результате повреждены три автомобиля, обошлось без пострадавших. В Минобороны страны подтвердили, что на автомобили действительно рухнула деталь истребителя F-4, принадлежащего ВВС страны. Самолёт же благополучно приземлился в Эскишехире, причины произошедшего инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что истребитель F-18 потерпел крушение в районе базы морской пехоты под Сан-Диего в штате Калифорния. В Пентагоне подтвердили этот факт, но причины падения раскрывать не стали.
Twitter / DenizBozdogan_