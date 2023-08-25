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25 августа, 13:59

В Калифорнии рухнул истребитель F-18

ABC: В США разбился истребитель F-18

<p>Обложка © Getty Images / Jeff Gritchen / MediaNews Group</p>

Обложка © Getty Images / Jeff Gritchen / MediaNews Group

Истребитель F-18 потерпел крушение в районе базы морской пехоты под Сан-Диего в американском штате Калифорния. Как пишет ABC, авария произошла утром.

Причина падения самолёта не называется, также нет данных о состоянии пилота. В Пентагоне уже подтвердили этот факт.

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Ранее в США на авиашоу "Гром над Мичиганом" разбился истребитель МиГ-23. Пилот и пассажир успели катапультироваться. В результате инцидента повреждено несколько автомобилей.

Матвей Константинов
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