В Калифорнии рухнул истребитель F-18

Истребитель F-18 потерпел крушение в районе базы морской пехоты под Сан-Диего в американском штате Калифорния. Как пишет ABC, авария произошла утром.

Причина падения самолёта не называется, также нет данных о состоянии пилота. В Пентагоне уже подтвердили этот факт.