В Калифорнии рухнул истребитель F-18
ABC: В США разбился истребитель F-18
Обложка © Getty Images / Jeff Gritchen / MediaNews Group
Истребитель F-18 потерпел крушение в районе базы морской пехоты под Сан-Диего в американском штате Калифорния. Как пишет ABC, авария произошла утром.
Причина падения самолёта не называется, также нет данных о состоянии пилота. В Пентагоне уже подтвердили этот факт.
Ранее в США на авиашоу "Гром над Мичиганом" разбился истребитель МиГ-23. Пилот и пассажир успели катапультироваться. В результате инцидента повреждено несколько автомобилей.