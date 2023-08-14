В США на авиашоу "Гром над Мичиганом" разбился истребитель МиГ-23
В США в ходе авиашоу "Гром над Мичиганом" потерпел крушение истребитель МиГ-23, пилот и пассажир успели катапультироваться. Об этом информирует аэропорт Детройта.
В США на авиашоу "Гром над Мичиганом" разбился истребитель МиГ-23. Видео © X / Crime with Bobby
Самолёт рухнул на парковку жилого комплекса в городе Белвиль. Пострадало несколько автомобилей. Людей, по счастью, на парковке не было. Пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 с лёгкими травмами доставили в больницу.
Причина крушения неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование.
Ранее Лайф писал, что два человека погибли при крушении вертолёта ВМС Бразилии во время учений. Кроме того, шесть человек пострадало.
Кадр из видео X / Crime with Bobby