В США в ходе авиашоу "Гром над Мичиганом" потерпел крушение истребитель МиГ-23, пилот и пассажир успели катапультироваться. Об этом информирует аэропорт Детройта.

В США на авиашоу "Гром над Мичиганом" разбился истребитель МиГ-23. Видео © X / Crime with Bobby

Самолёт рухнул на парковку жилого комплекса в городе Белвиль. Пострадало несколько автомобилей. Людей, по счастью, на парковке не было. Пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 с лёгкими травмами доставили в больницу.

Причина крушения неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование.