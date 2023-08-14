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14 августа, 02:05

В США на авиашоу "Гром над Мичиганом" разбился истребитель МиГ-23

В США в ходе авиашоу "Гром над Мичиганом" потерпел крушение истребитель МиГ-23, пилот и пассажир успели катапультироваться. Об этом информирует аэропорт Детройта.

В США на авиашоу "Гром над Мичиганом" разбился истребитель МиГ-23. Видео © X / Crime with Bobby

Самолёт рухнул на парковку жилого комплекса в городе Белвиль. Пострадало несколько автомобилей. Людей, по счастью, на парковке не было. Пилота и пассажира разбившегося МиГ-23 с лёгкими травмами доставили в больницу.

Причина крушения неизвестна. Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование.

Рядом с Лос-Анджелесом разбился одномоторный самолёт, два человека погибли

Рядом с Лос-Анджелесом разбился одномоторный самолёт, два человека погибли

Ранее Лайф писал, что два человека погибли при крушении вертолёта ВМС Бразилии во время учений. Кроме того, шесть человек пострадало.

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Кадр из видео X / Crime with Bobby

Лариса Сафронова
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