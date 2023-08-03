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3 августа, 02:56

Рядом с Лос-Анджелесом разбился одномоторный самолёт, два человека погибли

<p>Горящий самолёт после удара о землю. Обложка © Кадр из <a href="https://abc7.com/van-nuys-airport-plane-crash-aircraft-on-fire/13587720/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">видео</a> телеканала ABC7</p>

Горящий самолёт после удара о землю. Обложка © Кадр из видео телеканала ABC7

Два человека погибли при крушении двухместного одномоторного самолёта рядом с аэропортом Лос-Анджелеса. Об этом сообщает телеканал ABC7, ссылаясь на полицию воздушной гавани.

По словам капитана пожарной охраны Лос-Анджелеса Эрика Скотта, самолёт жёстко приземлился, сильно ударившись носом о землю. По всей видимости, это и привело к гибели людей.

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Пока не известно, что послужило причиной произошедшего. Часть аэропорта Ван-Найс закрыли для ликвидации последствий аварии.

А ранее три человека стали жертвами крушения легкомоторного самолёта в штате Калифорния. Погибшими оказались пилот и два пассажира.

Лариса Сафронова
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