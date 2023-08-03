Рядом с Лос-Анджелесом разбился одномоторный самолёт, два человека погибли
Горящий самолёт после удара о землю. Обложка © Кадр из видео телеканала ABC7
Два человека погибли при крушении двухместного одномоторного самолёта рядом с аэропортом Лос-Анджелеса. Об этом сообщает телеканал ABC7, ссылаясь на полицию воздушной гавани.
По словам капитана пожарной охраны Лос-Анджелеса Эрика Скотта, самолёт жёстко приземлился, сильно ударившись носом о землю. По всей видимости, это и привело к гибели людей.
Пока не известно, что послужило причиной произошедшего. Часть аэропорта Ван-Найс закрыли для ликвидации последствий аварии.
А ранее три человека стали жертвами крушения легкомоторного самолёта в штате Калифорния. Погибшими оказались пилот и два пассажира.