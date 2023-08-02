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2 августа, 05:49

В Красноярском крае потерпел крушение гидросамолёт, два человека погибли

<p>Пожарные на месте крушения гидросамолёта в районе Дудинки Красноярского края. Обложка Telegram / <a href="https://t.me/mchskrsk/2744" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС по Красноярскому краю</a></p>

Пожарные на месте крушения гидросамолёта в районе Дудинки Красноярского края. Обложка Telegram / ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярском крае два человека погибли при крушении гидросамолёта. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

Инцидент произошёл в 11:18 по местному времени (07:18 мск) в районе города Дудинки.

"Сегодня в 11:18 поступило сообщение о падении гидроплана на берег реки Дудинки. В результате погибли два человека", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

В настоящее время пожар, возникший после падения самолёта, потушен.

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Никита Никонов
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