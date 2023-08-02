В Красноярском крае потерпел крушение гидросамолёт, два человека погибли

В Красноярском крае два человека погибли при крушении гидросамолёта. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

Инцидент произошёл в 11:18 по местному времени (07:18 мск) в районе города Дудинки.

"Сегодня в 11:18 поступило сообщение о падении гидроплана на берег реки Дудинки. В результате погибли два человека", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

В настоящее время пожар, возникший после падения самолёта, потушен.