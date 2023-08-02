Самолёт столкнулся со стаей птиц при взлёте в аэропорту Иркутска

Самолёт авиакомпании "Сибирь" столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предварительно, всё произошло при разбеге воздушного судна Airbus А320, выполнявшего рейс из Иркутска в Якутск. Экипаж принял решение прервать взлёт и вернуться на стоянку. По данным Восточного МСУТ СК РФ, на борту воздушного судна находилось шесть членов экипажа и 140 пассажиров, из них 16 несовершеннолетних. Никто не пострадал. Сейчас эксперты оценивают техническое состояние судна.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг пассажирам, а также проводит проверку орнитологического обеспечения безопасности полётов. Проверку проводит и Иркутский следственный отдел на транспорте.