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2 августа, 03:18
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Самолёт столкнулся со стаей птиц при взлёте в аэропорту Иркутска

Самолёт авиакомпании "Сибирь" столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предварительно, всё произошло при разбеге воздушного судна Airbus А320, выполнявшего рейс из Иркутска в Якутск. Экипаж принял решение прервать взлёт и вернуться на стоянку. По данным Восточного МСУТ СК РФ, на борту воздушного судна находилось шесть членов экипажа и 140 пассажиров, из них 16 несовершеннолетних. Никто не пострадал. Сейчас эксперты оценивают техническое состояние судна.

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Байкало-Ангарская транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг пассажирам, а также проводит проверку орнитологического обеспечения безопасности полётов. Проверку проводит и Иркутский следственный отдел на транспорте.

Ранее Лайф рассказывал, что самолёт авиакомпании "Азимут" потерял обшивку двигателя при взлёте из Минвод. Один из пассажиров заметил "оголившийся" мотор и снял на видео, как лайнер "чуть не развалился".

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t.me / Международный аэропорт Иркутск

Артур Лапсаков
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