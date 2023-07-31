Число жертв крушения вертолёта Ми-8 на Алтае увеличилось до пяти
Минздрав: Скончалась одна из пострадавших в крушении вертолёта Ми-8 на Алтае
Место крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Фото © МЧС России
После крушения вертолёта на Алтае скончалась одна из пострадавших. Таким образом, число жертв авиакатастрофы выросло до пяти, сообщает Минздрав Алтайского края.
После ЧП женщину доставили в барнаульскую больницу с ожогами 95% тела и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на усилия медиков, на выходных пациентка скончалась.
Напомним, вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района на Алтае днём 27 июля. В момент крушения на борту находились группа туристов и три члена экипажа — всего 16 человек. Изначально шесть из них были объявлены МЧС погибшими, ещё девять — пострадавшими. Позже стало известно, что двоих из шести пропавших без вести пассажиров удалось найти живыми.