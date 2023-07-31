Число жертв крушения вертолёта Ми-8 на Алтае увеличилось до пяти

После крушения вертолёта на Алтае скончалась одна из пострадавших. Таким образом, число жертв авиакатастрофы выросло до пяти, сообщает Минздрав Алтайского края.

После ЧП женщину доставили в барнаульскую больницу с ожогами 95% тела и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на усилия медиков, на выходных пациентка скончалась.