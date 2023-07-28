Обжигающий дым и пламя: Выжившая описала ад на борту Ми-8 во время авиакатастрофы на Алтае

Петербурженка Елена Левшукова, которая выжила при крушении вертолёта Ми-8 у села Тюнгур Республики Алтай, описала адовую обстановку на борту сгоревшего судна. По её словам, было так много дыма, что ей сильно обожгло горло.

"Говорить и дышать практически не могу. Вероятно, обожгла горло дымом, сильный отёк. Чудо, что оказалась жива. Сейчас получила дозу лекарств. Спать сильно хочется", — рассказала потерпевшая в интервью kp.ru.