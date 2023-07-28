Обжигающий дым и пламя: Выжившая описала ад на борту Ми-8 во время авиакатастрофы на Алтае
Выжившей при крушении Ми-8 на Алтае трудно дышать из-за ожога горла дымом
Вертолёт Ми-8, потерпевший крушение в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Фото © SHOT
Петербурженка Елена Левшукова, которая выжила при крушении вертолёта Ми-8 у села Тюнгур Республики Алтай, описала адовую обстановку на борту сгоревшего судна. По её словам, было так много дыма, что ей сильно обожгло горло.
"Говорить и дышать практически не могу. Вероятно, обожгла горло дымом, сильный отёк. Чудо, что оказалась жива. Сейчас получила дозу лекарств. Спать сильно хочется", — рассказала потерпевшая в интервью kp.ru.
Ещё одна пассажирка разбившегося вертолёта отделалась лёгкими ушибами, говорит Левушкова. Она же и её приятельница обгорели. Девушка отметила, что не слышала слова пилота перед падением, потому что они с персоналом сидели отдельно от пассажиров.
Напомним, вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района на Алтае днём 27 июля. В момент крушения на борту находилась группа туристов и три члена экипажа — всего 16 человек. Изначально шесть из них были объявлены МЧС погибшими, ещё девять — пострадавшими. Позже стало известно, что двоих из шести пропавших без вести пассажиров удалось найти живыми.