Пассажиры разбившегося на Алтае Ми-8 увлекались эзотерикой и летели к месту силы

Погибшими при крушении на Алтае вертолёта Ми-8 были специалисты в области эзотерики, сообщает телеграм-канал SHOT.

Группа энергопрактиков, массажистов нетрадиционной медицины и психологов летела к месту силы — горе Белуха, чтобы зарядиться её энергетикой. Супруг одной из выживших рассказал, что его жене невероятно повезло — она отделалась ссадинами.

Муж выжившей при падении Ми-8 на Алтае рассказал, что летевшие были специалистами в сфере эзотерики. Видео © SHOT

"Она курсы проходит. У неё брат ясновидящий, с ним было несколько случаев вот таких. С вертолётом уже третий — такое предсказание. Я начинаю его бояться, выявил тревогу, можно сказать", — поделился мужчина.