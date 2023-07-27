Пассажиры разбившегося на Алтае Ми-8 увлекались эзотерикой и летели к месту силы
Погибшими при крушении на Алтае вертолёта Ми-8 были специалисты в области эзотерики, сообщает телеграм-канал SHOT.
Группа энергопрактиков, массажистов нетрадиционной медицины и психологов летела к месту силы — горе Белуха, чтобы зарядиться её энергетикой. Супруг одной из выживших рассказал, что его жене невероятно повезло — она отделалась ссадинами.
Муж выжившей при падении Ми-8 на Алтае рассказал, что летевшие были специалистами в сфере эзотерики. Видео © SHOT
"Она курсы проходит. У неё брат ясновидящий, с ним было несколько случаев вот таких. С вертолётом уже третий — такое предсказание. Я начинаю его бояться, выявил тревогу, можно сказать", — поделился мужчина.
Специалисты нетрадиционной медицины сначала хотели выбрать другую авиакомпанию, но в последний момент поменяли её на "Алтай авиа". Билеты обошлись примерно в 30 тысяч рублей на каждого.
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Напомним, вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района днём 27 июля. В момент крушения на борту находилась группа туристов и три члена экипажа — всего 16 человек. Изначально шесть из них были объявлены МЧС погибшими, ещё девять — пострадавшими. Позже стало известно, что двоих из шести пропавших без вести пассажиров удалось найти живыми.